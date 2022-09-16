В Нижнем Тагиле вдвое выросла доля женщин-депутатов в новом созыве городской Думы

Всего на выборах в городскую Думу Нижнего Тагила были выдвинуты 102 кандидата по 25 округам. Из них 29 женщин (28%) и 73 мужчины (72%). В итоге в состав Думы прошли только 7 женщин, 18 округов сделали свой выбор в пользу мужчин, причем в 4 из них женщины даже не баллотировались.