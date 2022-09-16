В Нижнем Тагиле вдвое выросла доля женщин-депутатов в новом созыве городской Думы

Четверо женщин-депутатов в Нижнем Тагиле представляют социальную сферу — медицину и образование. Корочки депутатов на этой неделе получат Римма Ильина (директор «Санатория-профилактория «Ленёвка»), Елена Городилова (директор МАДОУ ДС «Радость»), Галина Масликова (директор школы № 32) и Марина Кибардина (директор «Дворца национальных культур»).
Еще двое депутатов, представителей прекрасного пола, являются сотрудниками заводов Юлия Ефименко (директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу) и Ирина Артамонова (заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода»).
Ирина Пудовкина также вошла в число депутатов в 2022 году, она управляет в Нижнем Тагиле несколькими СМИ. По ее мнению, рост доверия тагильчан к женщинам в политике можно объяснить:
Женщины более чувствительные к проблемам горожан: мы воспринимаем это как мамы и жены, гораздо мягче. Тагильчане нас выбрали. Но слишком эмоциональные женщины не прошли. Кроме того, у нас есть опыт женского руководства, который мы привнесем и в Думу, — рассказала Ирина Пудовкина в беседе с TagilCity.ru.
Всего на выборах в городскую Думу Нижнего Тагила были выдвинуты 102 кандидата по 25 округам. Из них 29 женщин (28%) и 73 мужчины (72%). В итоге в состав Думы прошли только 7 женщин, 18 округов сделали свой выбор в пользу мужчин, причем в 4 из них женщины даже не баллотировались.
Редакция TagilCity.ru подводит итоги выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы, изучая демографический состав, средний возраст и клановую принадлежность людей, которые ближайшие пять лет будут представлять интересы горожан.
Выборы в Нижнем Тагиле прошли 11 сентября, на них пришли более 68 тысяч избирателей, которые составили около 24% от общего числа тагильчан, имеющих право голоса. Срок работы новоизбранных депутатов составляет пять лет, в 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила.