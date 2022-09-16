В Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от Covid-19

Он располагается по адресу: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А). Работать пункт будет 17, 20 и 22 сентября с 15.00 до 18.00.
В целом же, в Свердловской области возобновили работу пункты вакцинации в различных ТЦ. К акции уже присоединились более десяти городов региона. В павильонах можно привиться не только против Covid-19, но и против гриппа, дифтерии и гепатита В.
Открытие пунктов связано с возросшим показателем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, — сказал главный внештатный специалист Минздрава по региону Александр Харитонов.
Привиться можно в любое время и без предварительной записи. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если человек идет прививаться не против коронавируса, нужно взять сертификат о прививках.
Пункты вакцинации в Екатеринбурге расположены по адресам:
В Верхней Пышме:
В Каменске-Уральском:
В Краснотурьинске: