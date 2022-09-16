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В Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от Covid-19

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Пройти вакцинацию вновь можно в прививочном пункте Нижнего Тагила.

Он располагается по адресу: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8А). Работать пункт будет 17, 20 и 22 сентября с 15.00 до 18.00.

В целом же, в Свердловской области возобновили работу пункты вакцинации в различных ТЦ. К акции уже присоединились более десяти городов региона. В павильонах можно привиться не только против Covid-19, но и против гриппа, дифтерии и гепатита В.

Открытие пунктов связано с возросшим показателем заболеваемости коронавирусной инфекцией.


Уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, — сказал главный внештатный специалист Минздрава по региону Александр Харитонов.


Привиться можно в любое время и без предварительной записи. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если человек идет прививаться не против коронавируса, нужно взять сертификат о прививках.

Пункты вакцинации в Екатеринбурге расположены по адресам:

  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
  • ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) - 16 сентября с 14.00 до 18.00, 17 сентября с 10.00 до 14.00;
  • ТЦ «Окей» (ул. Бабушкина, 2а) – 21 сентября с 15.00 до 18.00.

В Верхней Пышме:

  • ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – 21 сентября с 16.00 до 18.30.

В Каменске-Уральском:

  • ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – 17 и 18 сентября с 10.00 до 18.00.

В Краснотурьинске:

  • ТЦ «Столичный» (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 16 сентября с 12.00 до 18.00, с 19 по 22 сентября с 12.00 до 18.00.
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#Елена Озерова#Общество#Коронавирус#Новости УрФО#Нижний Тагил#Вакцинация#Пункт вакцинации#Прививки#Пункты
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