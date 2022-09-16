В Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от Covid-19



Привиться можно в любое время и без предварительной записи. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если человек идет прививаться не против коронавируса, нужно взять сертификат о прививках.



Пункты вакцинации в Екатеринбурге расположены по адресам: