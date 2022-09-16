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В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе

Сегодня, 04:30
Фото: TagilCity.ru
Никита Беркутов
В 2021 году — по данным из деклараций — Никита Беркутов, Гаджи Абдулов и Денис Корякин стали самыми богатыми депутатами городской Думы Нижнего Тагила седьмого созыва. Втроем за один год они заработали более 30 млн рублей. А в 2022 году эти депутаты продлили свой статус, победив на выборах.

На выборах 11 сентября 2022 года Абдулов набрал около 49% голосов, за Беркутова проголосовал 61% избирателей округа, Корякину победу обеспечили 56% бюллетеней в его пользу. 

С 2022 года трое самых богатых депутатов будут выполнять свои обязанности в городской Думе в течение еще 5 лет, а в следующей 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила. 

Экс-начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов в минувшем году получил 11,51 млн рублей. Доходы Гаджи Абдулова (директор «УБТ-сервис», дочерняя компания «Уралвагонзавода») составили 10,89 млн рублей. Еще 8,55 млн рублей — на счету Дениса Корякина, который работает директором по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК.

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Редакция TagilCity.ru анализирует результаты выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы. Мы рассмотрели демографический состав, вычислили средний возраст и клановую принадлежность народных избранников, которые ближайшие пять лет обязались представлять интересы жителей Нижнего Тагила.

Выборы в Нижнем Тагиле прошли 11 сентября, на них пришли более 68 тысяч избирателей, которые составили около 24% от общего числа тагильчан, имеющих право голоса. Срок работы новоизбранных депутатов составляет пять лет, в 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила. 

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