В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе

На выборах 11 сентября 2022 года Абдулов набрал около 49% голосов, за Беркутова проголосовал 61% избирателей округа, Корякину победу обеспечили 56% бюллетеней в его пользу.
С 2022 года трое самых богатых депутатов будут выполнять свои обязанности в городской Думе в течение еще 5 лет, а в следующей 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила.
Экс-начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов в минувшем году получил 11,51 млн рублей. Доходы Гаджи Абдулова (директор «УБТ-сервис», дочерняя компания «Уралвагонзавода») составили 10,89 млн рублей. Еще 8,55 млн рублей — на счету Дениса Корякина, который работает директором по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК.
Редакция TagilCity.ru анализирует результаты выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы. Мы рассмотрели демографический состав, вычислили средний возраст и клановую принадлежность народных избранников, которые ближайшие пять лет обязались представлять интересы жителей Нижнего Тагила.
Выборы в Нижнем Тагиле прошли 11 сентября, на них пришли более 68 тысяч избирателей, которые составили около 24% от общего числа тагильчан, имеющих право голоса. Срок работы новоизбранных депутатов составляет пять лет, в 2023 году им предстоит выбирать главу Нижнего Тагила.