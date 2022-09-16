Вакцину от COVID-19 для подростков привезли в Свердловскую область

Сделать прививку от опасной болезни теперь появилась возможность у несовершеннолетних свердловчан. Об этом сообщил главный внештатный специалист регионального Минздрава Александр Харитонов, пишет ЕАН.
В области имеется существенный запас вакцины «Спутник-М», считает специалист. Более того, она поступает в регион по мере надобности с регулярной периодичностью.
Сделать прививку от коронавируса школьникам можно в любой детской поликлинике.
Напомним, что в регионе повторно открылись пункты вакцинации от опасной инфекции, которые находятся в крупных ТРЦ. Привиться там можно и от других вирусов.