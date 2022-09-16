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Вакцину от COVID-19 для подростков привезли в Свердловскую область

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
В Свердловскую область поступила партия вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенная для подростков.

Сделать прививку от опасной болезни теперь появилась возможность у несовершеннолетних свердловчан. Об этом сообщил главный внештатный специалист регионального Минздрава Александр Харитонов, пишет ЕАН. 

В области имеется существенный запас вакцины «Спутник-М», считает специалист. Более того, она поступает в регион по мере надобности с регулярной периодичностью.

Сделать прививку от коронавируса школьникам можно в любой детской поликлинике.

Напомним, что в регионе повторно открылись пункты вакцинации от опасной инфекции, которые находятся в крупных ТРЦ. Привиться там можно и от других вирусов.

В Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от Covid-19
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#Общество#Новости УрФО#Прививка#Вакцина#Коронавирус#Подростки#Елена Озерова
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