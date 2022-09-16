«Волшебные» фонари зажглись в Екатеринбурге

Об открытии фестиваля рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он подметил: екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть светящиеся фигуры только до 30 ноября. Приходить в парк и любоваться светильниками причудливых форм лучше всего тогда, когда стемнеет.
Среди инсталляций не только представители животного мира, но и целые картины: здесь по волнам синего моря плывет фрегат, там рыбы в форме луны выскакивают перед парусником и ложатся на водную гладь, а в другом месте крылатый Пегас везет по екатеринбургскому парку карету, похожую на тыкву.