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Жительница Первоуральска вырастила на своем участке 200-килограммовую тыкву

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Тыкву, весом в 200 кг, вырастила садовод Светлана Ибраева из Первоуральска.

Овощ будет продолжать расти. Садовод приобрела семена у агронома из Подмосковья. За овощем она ухаживала тщательно, пишет Е1.

Тыкве садовод даже дала имя – Дуся.

Я ходила прямо каждый день, бывало, несколько раз на дню. Утром, вечером проверяла эту тыкву. Ежедневно она увеличивалась на глазах, — отметила Светлана.

Изначально женщина настраивалась на то, что овощ будет очень большим. Семена именно такого сорта она приобрела как раз для этого. Ранее садовод была наслышана, что эти семена неоднократно попадали в книгу рекордов.

В настоящий момент садовод дожидается, чтобы тыква еще увеличилась. После она планирует отдать тыкву нуждающимся. Возможно она передаст ее в первоуральский питомник для животных.

В следующем году Светлана хочет повторить этот опыт, посадив еще одну тыкву.

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#Елена Озерова#Свободное время#Новости УрФО#Тыква#Овощ#Садовод#Рекорд#Семена
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