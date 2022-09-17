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Екатеринбуржцы с ломами в руках пытались обокрасть больницу

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом двое злоумышленников совершили попытку кражи из медучреждения.

Мужчинам удалось проникнуть в Арамильскую больницу ночью. Внутри никого не было, сообщает «Типичный Екатеринбург».

ЧП случилось летом, но огласке событие предали только сейчас. Предположительно, злоумышленники искали внутри здания деньги. До приезда правоохранительных органов они скрылись, не успев ничего прихватить с собой. Денег там они не нашли.

По данным регионального МВД, мужчинам удалось взломать служебное помещение, где располагается касса, в надежде найти там много денег. Но их ожидания не оправдались, касса была практически пуста.

Зато грабители засветились на камерах видеонаблюдения, установленных в лечебнице. Больнице причинен незначительный материальный ущерб. Злоумышленников ищут, ориентировки на них разосланы в разные базы данных.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Грабители#Больница#Касса
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