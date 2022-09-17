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Глава Тагила взял на контроль восстановление благоустройства после ремонта на сетях

Сегодня, 07:12
Фото: Владислав Пинаев
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев взял на особый контроль восстановительные работы по благоустройству после проведения ремонта на сетях.

Глава города рассказал на аппаратном совещании, что строительный сезон подходит к концу, поэтому эта тема сейчас актуальна.

После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, - сказал глава города.

Также он отметил, что, благодаря тому, что трубы заменят вовремя. Зиму, вероятнее всего, удастся пережить без аварийных ситуаций.

Известно, что работа над восстановлением тротуаров и газонов уже проводится. Ежедневно выполняющие задание люди будут отчитываться о том, какую работу проделали.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Ремонт#Благоустройство#Сети#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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