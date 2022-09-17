Глава Тагила взял на контроль восстановление благоустройства после ремонта на сетях

Глава города рассказал на аппаратном совещании, что строительный сезон подходит к концу, поэтому эта тема сейчас актуальна.
После гидроиспытаний к плановым ремонтам добавились экстренные, количество перекопов выросло в разы. Делать это было необходимо, - сказал глава города.
Также он отметил, что, благодаря тому, что трубы заменят вовремя. Зиму, вероятнее всего, удастся пережить без аварийных ситуаций.
Известно, что работа над восстановлением тротуаров и газонов уже проводится. Ежедневно выполняющие задание люди будут отчитываться о том, какую работу проделали.