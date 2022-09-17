Лобовое вдребезги: пешехода сбил водитель ВАЗа на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД установили, что автомобилист получил права год назад, однако уже привлекался к административной ответственности шесть раз за нарушение ПДД. За рулем он оказался трезвым.



Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Пострадавший 38-летний тагильчанин доставлен в ГБ № 1 с различными травмами, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.