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Лобовое вдребезги: пешехода сбил водитель ВАЗа на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:46
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Водитель ВАЗ-2112 сбил мужчину на пешеходном переходе на Ленинградском проспекте вечером 16 сентября в Нижнем Тагиле. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.

Автомобиль ехал со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Зари. По словам 26-летнего водителя, он вовремя не заметил пешехода и пытался затормозить, но безрезультатно.

Сотрудники ГИБДД установили, что автомобилист получил права год назад, однако уже привлекался к административной ответственности шесть раз за нарушение ПДД. За рулем он оказался трезвым.
         
Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Пострадавший 38-летний тагильчанин доставлен в ГБ № 1 с различными травмами, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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#Евгения Сафина#ДТП#Нижний Тагил#Полиция#Авария#Пешеход#ГИБДД
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