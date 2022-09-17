На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются дожди

Понедельник для жителей города начнется с осадков. Температура воздуха днем будет составлять около +18 градусов. Это следует из данных с сайта Гисметео.
Во вторник, 20 сентября, в городе потеплеет до +24 градусов. Осадки прекратятся. Но на следующий день вновь ожидаются дожди и похолодание до +17 градусов.
В четверг, 22 сентября, за окном в дневное время будет стоять +13 градусов тепла, вероятны осадки. В пятницу ожидается до +13 градусов с прекращением дождей.
В выходные, 24-25 сентября ожидается до +14…+17 градусов тепла, облачная погода и отсутствие осадков.