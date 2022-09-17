TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются дожди

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле всю неделю, с 19 по 23 сентября, будет наблюдаться дождливая погода.

Понедельник для жителей города начнется с осадков. Температура воздуха днем будет составлять около +18 градусов. Это следует из данных с сайта Гисметео.

Во вторник, 20 сентября, в городе потеплеет до +24 градусов. Осадки прекратятся. Но на следующий день вновь ожидаются дожди и похолодание до +17 градусов.

В четверг, 22 сентября, за окном в дневное время будет стоять +13 градусов тепла, вероятны осадки. В пятницу ожидается до +13 градусов с прекращением дождей.

В выходные, 24-25 сентября ожидается до +14…+17 градусов тепла, облачная погода и отсутствие осадков.

#Елена Озерова#Погода#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Дожди#Осадки
Подпишитесь
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
Вчера, 08:31
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
Вчера, 08:00
Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу
Вчера, 09:13
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
15 сентября, 08:46
В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе
Вчера, 09:30
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56