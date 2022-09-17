О средней зарплате в 60,6 тысячи заявили на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Среди тройки самых крупных промышленных предприятий Нижнего Тагила больше всего сотрудников работает на АО НПК «Уралвагонзавод» — 26,9 тысячи горожан. Их среднемесячный доход составил 42,2 тысячи рублей.
Меньше всего зарабатывали сотрудники ОАО «ВГОК». По статистике, там трудятся 3,3 тысячи человек со средней заработной платой в 39,3 тысячи рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, зарплата жителей Нижнего Тагила за пять лет выросла с 21,6 тысячи до 27,2 тысячи рублей в месяц. А работники крупных предприятий получали на 66% больше, чем горожане, трудоустроенные в других организациях.