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О средней зарплате в 60,6 тысячи заявили на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
Тагильчане, сотрудники АО «ЕВРАЗ НТМК», в среднем ежемесячно получали 60,6 тысяч рублей, по данным на 1 января 2021 года. Всего на комбинате трудятся 13,5 тысячи человек.

Среди тройки самых крупных промышленных предприятий Нижнего Тагила больше всего сотрудников работает на АО НПК «Уралвагонзавод» — 26,9 тысячи горожан. Их среднемесячный доход составил 42,2 тысячи рублей.

Меньше всего зарабатывали сотрудники ОАО «ВГОК». По статистике, там трудятся 3,3 тысячи человек со средней заработной платой в 39,3 тысячи рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, зарплата жителей Нижнего Тагила за пять лет выросла с 21,6 тысячи до 27,2 тысячи рублей в месяц. А работники крупных предприятий получали на 66% больше, чем горожане, трудоустроенные в других организациях.

На 26% выросли доходы тагильчан за последние 5 лет
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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Зарплата#Предприятия#ЕВРАЗ НТМК#УВЗ#Вгок
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