Сирень и рябину на улице Оржоникидзе в Нижнем Тагиле вырубят

Вырубка связана с проведением аварийных ремонтных работ участка теплосети от дома №32 по улице Орджоникидзе до дома №24 на той же улице. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Тагила.
Соответствующее решение приняла Нижнетагильская городская Дума. Было рассмотрено заявление «Горэнерго-НТ» и принято положительное решение.
В результате «Горэнерго-НТ» выдали разрешение на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, которые растут в охранной зоне трубопровода. Срублено будет три рябины, 14 тополей и шесть кустарников сирени.
Утилизировать остатки растительности должны будут работники «Горэнерго». Далее нужно будет произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства территорий, попадающих в зону вырубки.