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Сирень и рябину на улице Оржоникидзе в Нижнем Тагиле вырубят

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Зеленые насаждения, которые растут в охранной зоне трубопровода по улице Орджоникидзе в Дзержинском районе, снесут из-за проведения аварийных работ. Постановление уже подписано.

Вырубка связана с проведением аварийных ремонтных работ участка теплосети от дома №32 по улице Орджоникидзе до дома №24 на той же улице. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Соответствующее решение приняла Нижнетагильская городская Дума. Было рассмотрено заявление «Горэнерго-НТ» и принято положительное решение.

В результате «Горэнерго-НТ» выдали разрешение на проведение работ по вырубке деревьев и кустарников, которые растут в охранной зоне трубопровода. Срублено будет три рябины, 14 тополей и шесть кустарников сирени.

Утилизировать остатки растительности должны будут работники «Горэнерго». Далее нужно будет произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства территорий, попадающих в зону вырубки.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Вырубка#Дерерья#Горэнерго#Тополя#Рябина#Аварийные работы#Эксклюзив
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