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Стала известна дата начала отопительного сезона в Свердловской области

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Батареи уже стали теплыми в 61% социальных объектов и 37% домов Свердловской области. 1 октября отопление дадут везде.

О старте отопительного сезона сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Он рассказал, что многие свердловчане очень ждали начала отопительного сезона.

Вижу, что многие ждут начала отопительного сезона. Хочу вас обрадовать: тепло уже начали включать, - сказал губернатор.

Также он напомнил, что к 1 октября отопление должно появиться во всех домах Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле постепенно начали давать отопление. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов днем 12 сентября рассказали о том, что батареи в квартирах и офисах потеплели.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле работает горячая линия по вопросам отопления. поговорить со специалистами можно по тел.: +7 (3435) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92, 112.

Отопление дали в Нижнем Тагиле
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#Эксклюзив#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отопление#Батареи#Отопительный сезон#Евгений Куйвашев
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