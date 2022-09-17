Стала известна дата начала отопительного сезона в Свердловской области

О старте отопительного сезона сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Он рассказал, что многие свердловчане очень ждали начала отопительного сезона.
Вижу, что многие ждут начала отопительного сезона. Хочу вас обрадовать: тепло уже начали включать, - сказал губернатор.
Также он напомнил, что к 1 октября отопление должно появиться во всех домах Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле постепенно начали давать отопление. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов днем 12 сентября рассказали о том, что батареи в квартирах и офисах потеплели.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле работает горячая линия по вопросам отопления. поговорить со специалистами можно по тел.: +7 (3435) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92, 112.