Тагильские байкеры закрыли мотосезон

Совсем скоро наступит холодное время года, поэтому байкеры Нижнего Тагила закрыли мотосезон.
Мы посетили с гостинцами два детских дома, в 2023 планируем добраться и до остальных. Катались по близлежащим населенным пунктам, открывали мост на 300-летнем юбилее города. Но не обошлось и без мелких хулиганств, — рассказал журналисту TagilCity.ru тагильский байкер Максим Стоянов.
Также от лица всех любителей мотоциклов он извинился перед тагильчанами за неудобства и шум, которые, возможно, были доставлены.