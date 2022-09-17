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Тагильские байкеры закрыли мотосезон

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI

Байкеры Нижнего Тагила закрыли мотосезон

Байкеры Нижнего Тагила закрыли мотосезон. О том, чем занимались любители двухколесных транспортных средств, они рассказали редакции TagilCity.ru.

Совсем скоро наступит холодное время года, поэтому байкеры Нижнего Тагила закрыли мотосезон.

Мы посетили с гостинцами два детских дома, в 2023 планируем добраться и до остальных. Катались по близлежащим населенным пунктам, открывали мост на 300-летнем юбилее города. Но не обошлось и без мелких хулиганств, — рассказал журналисту TagilCity.ru тагильский байкер Максим Стоянов.

Также от лица всех любителей мотоциклов он извинился перед тагильчанами за неудобства и шум, которые, возможно, были доставлены.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мотоцикл#Байкер#Лето
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