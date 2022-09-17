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В Нижнем Тагиле с 21 сентября откроется фотовыставка храмов города

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Экспозиция «Время. Вера. Вечность» откроется 21 сентября в здании центральной библиотеки. Фотовыставка посвящена храмам города. В основе экспозиции работы краеведа Ивана Коверды, говорится в сообщении библиотеки.

Все фотоработы выставки посвящены культовым учреждениям Нижнего Тагила. Автор большинства работ — известный краевед и фотограф Иван Коверда. Ряд фотографий уже выставлялись на выставке «И целый век в одном мгновении», которую фотограф организовал в 2001 году.

Свои работы в экспозиции также представили тагильские фотографы Тамара Мартюшева, Юрий Петров, Сергей Равовых. Посетителям будут доступны и фото из коллекции Скорбященского монастыря. Открытие фотовыставки «Время. Вера. Вечность» пройдет 21 сентября. Вход свободный. Всего в Нижнетагильской епархии РПЦ насчитывается 12 приходов и монастырей.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Библиотека#Центральная городская библиотека#Религия#Храм#Выставка#Фотографии#Свободное время
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