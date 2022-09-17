В Нижнем Тагиле с 21 сентября откроется фотовыставка храмов города

Свои работы в экспозиции также представили тагильские фотографы Тамара Мартюшева, Юрий Петров, Сергей Равовых. Посетителям будут доступны и фото из коллекции Скорбященского монастыря. Открытие фотовыставки «Время. Вера. Вечность» пройдет 21 сентября. Вход свободный. Всего в Нижнетагильской епархии РПЦ насчитывается 12 приходов и монастырей.