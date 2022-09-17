Власти Екатеринбурга не смоги продать производство детского питания

За продажу был ответственен первый вице-мэр Игорь Сутягин. Молочная кухня была выставлена на аукцион в июне. По данным на 2019 год, убыток юридического лица составлял 697 тысяч рублей, а через год фирма заработала 42 тысячи рублей, а еще через год – четыре тысячи рублей.