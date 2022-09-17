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Власти Екатеринбурга не смоги продать производство детского питания

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Завод производителя питания для детей не был продан в Екатеринбурге.

Продажей занимался департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга, который владеет всем пакетом акций ООО «Уралбиомед» (производитель питания для детей), не смог продать производство.

В постановлении торгов отмечается, что причина несостоявшейся сделки – отсутствие заявок на участие в аукционе, либо непризнание претендентов на покупку потенциальными участниками торгов.

Ранее на торги были выставлены все акции «Уралбиомеда». Все вместе они стоят 8,3 млн руб. Стоимость на старте составляла 37 млн руб. (без НДС), задаток для участия в аукционе — в 7,4 млн рублей, а шаг аукциона — 1,85 млн рублей.

За продажу был ответственен первый вице-мэр Игорь Сутягин. Молочная кухня была выставлена на аукцион в июне. По данным на 2019 год, убыток юридического лица составлял 697 тысяч рублей, а через год фирма заработала 42 тысячи рублей, а еще через год – четыре тысячи рублей.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Производство#Торги#Продажа#Детское питание#Питание
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