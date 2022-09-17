Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников

Последние данные о заработной плате тагильчан на этих предприятиях опубликованы лишь за 2020 год в паспорте Нижнего Тагила. Чтобы узнать, сколько получали работники в 2021 и 2022 году и какова численность сотрудников, редакция TagilCity.ru обратилась с официальными запросами на сами предприятия, однако там отказались раскрывать информацию.
Данные по среднесписочной численности и средней заработной плате работников предприятия предоставляются в установленном порядке в Управление Федеральной службы государственной статистики, — заявили на УВЗ, не предоставив данные.
Подобный ответ был получен от пресс-службы АО «ЕВРАЗ НТМК», а на ОАО «ВГОК» вообще проигнорировали запрос редакции.
В управлении промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила также отказались от ответа на вопросы о зарплате, сославшись на конфиденциальность информации. При этом, журналисту было рекомендовано обратиться непосредственно на предприятия.
Данная информация относится к категории конфиденциальной, составляющей коммерческую тайну, и не подлежит раскрытию. Рекомендуем обратиться непосредственно к руководителям данных предприятий, — ответила на официальный запрос начальник управления Людмила Абдулкадырова.
Затем журналист редакции направил запрос в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. Оказалось, что там тоже не располагают информацией о средней заработной плате работников тагильских предприятий в 2021 и 2022 годах.
Информацию о выплаченной средней заработной плате во избежание погрешности и ошибки, а также данные о среднесписочной численности работников рекомендуем запросить напрямую на указанных предприятиях, — написала сотрудница Департамента Ольга Рулева в ответе на запрос.
В департаменте отметили, что актуальную информацию по зарплатам можно найти на сайте «Работа в России». По состоянию на 8 сентября 2022 года предприятиями Свердловской области размещено 21,4 тысячи вакансий на 52,4 тысячи рабочих места.
По данным сайта, на АО НПК «Уралвагонзавод» значится 512 различных вакансий. Самую большую зарплату, до 75 тысяч рублей, предлагают инженеру-технологу. Также на предприятие требуются шлифовщики и обрубщики (30 тысяч рублей), инженеры-технологи (до 50 тысяч рулей), техник по метрологии (до 40 тысяч рублей) и другие работники.
Токарям на тагильском УВЗ обещают заработную плату до 70 тысяч рублей, медикам — до 40 тысяч рублей, инженерам-программистам — до 50 тысяч рублей, а контролерам-кассирам — до 23 тысяч рублей. Также на предприятие требуются повара, пекари и мойщики посуды с зарплатой до 22 тысяч рублей.
Из открытых данных следует, что самая высоко оплачиваемая профессия на ОАО «Высокогорский ГОК» — это машинист погрузочно-доставочной машины. Претендентам обещают зарплату до 75 тысяч рублей. Всего на предприятии открыто 177 вакансий.
Больше всего работников на ВГОКе требуется для добывающей промышленности. Взрывники получают до 49 тысяч рублей, машинисты — до 48 тысяч рублей, а электрогазосварщики — до 39 тысяч рублей.
На производство, в том числе и в Кушве, предприятие ищет дробильщиков (до 44,5 тысячи рублей), трактористов (до 27,3 тысячи рублей), слесарей (до 36 тысячи рублей) и электромонтеров (до 43 тысяч рублей).
Ведущему бухгалтеру по налоговой отчетности предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, а ведущему юрисконсульту — 50 тысяч рублей.
Данных по вакансиям и заработным платам на АО «ЕВРАЗ НТМК» на сайте «Работа в России» нет, так как предприятие приостановило массовый набор персонала из-за экономических проблем.