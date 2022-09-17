Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников

Последние данные о заработной плате тагильчан на этих предприятиях опубликованы лишь за 2020 год в паспорте Нижнего Тагила. Чтобы узнать, сколько получали работники в 2021 и 2022 году и какова численность сотрудников, редакция TagilCity.ru обратилась с официальными запросами на сами предприятия, однако там отказались раскрывать информацию.