Житель Верхнего Тагила купил фейковую справку о вакцинации 11 друзьям

Взятку мужчина, будучи сисадмином больницы Верхнего Тагила, передал от своего приятеля медработнице, чтобы она оформила фиктивную вакцинацию от коронавируса 11 местным жителям.
Справка о прохождении вакцинации должна была стать подарком от общего друга мужчин. Они не знали о том, что для них готовится такой «сюрприз». Сделку рассекретили правоохранители, и на сисадмина завели уголовное дело, пишет Ура.ру.
Само ЧП случилось в прошлом году, но дело по УК РФ было возбуждено 15 сентября.
Мужчина просил фельдшера внести имена приятелей в реестр вакцинированных с появлением на портале «Госуслуги» соответствующего QR-кода, — объяснил источник издания.
Фельдшер, которая приняла взятку и пообещала выдать поддельные QR-коды, была задержана. Махинация была раскрыта при участии сотрудников ФСБ.