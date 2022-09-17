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Житель Верхнего Тагила купил фейковую справку о вакцинации 11 друзьям

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
За 33 тысячи рублей житель Верхнего Тагила купил поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавируса для 11 своих друзей.

Взятку мужчина, будучи сисадмином больницы Верхнего Тагила, передал от своего приятеля медработнице, чтобы она оформила фиктивную вакцинацию от коронавируса 11 местным жителям.

Справка о прохождении вакцинации должна была стать подарком от общего друга мужчин. Они не знали о том, что для них готовится такой «сюрприз». Сделку рассекретили правоохранители, и на сисадмина завели уголовное дело, пишет Ура.ру.

Само ЧП случилось в прошлом году, но дело по УК РФ было возбуждено 15 сентября.

Мужчина просил фельдшера внести имена приятелей в реестр вакцинированных с появлением на портале «Госуслуги» соответствующего QR-кода, — объяснил источник издания.

Фельдшер, которая приняла взятку и пообещала выдать поддельные QR-коды, была задержана. Махинация была раскрыта при участии сотрудников ФСБ.

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#Елена Озерова#Новости УрФО#Верхний Тагил#Коронавирус#Справка#Вакцинация#Взятка#Криминал
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