15-летний подросток получил травму головы в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле

18 сентября примерно в 15.00 около ​ у дома № 16 по ул. Зари в Нижнем Тагиле произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».



Известно, что водитель автомобиля Chery​ 35-летний мужчина, следуя по ул. Зари, возле дома 83 при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с иномаркой под управлением 35-летней женщины.



В результате аварии 15-летний пассажир получил травмы головы, его госпитализировали.