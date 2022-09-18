15-летний подросток получил травму головы в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле

18 сентября примерно в 15.00 около у дома № 16 по ул. Зари в Нижнем Тагиле произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что водитель автомобиля Chery 35-летний мужчина, следуя по ул. Зари, возле дома 83 при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с иномаркой под управлением 35-летней женщины.
В результате аварии 15-летний пассажир получил травмы головы, его госпитализировали.
В ходе разбирательств выяснилось, что виновник ДТП из-за транспортных средств, остановившихся в левом ряду, не увидел машину, двигающуюся по встречке.
На виновника составили протокол по ч.3 ст.12.14 КоАП РФ. Проводится проверка.