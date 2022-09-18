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15-летний подросток получил травму головы в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:46
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
В ДТП на улице Зари в Нижнем Тагиле пострадал подросток. Его госпитализировали.
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

18 сентября примерно в 15.00 около ​ у дома № 16 по ул. Зари в Нижнем Тагиле произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что водитель автомобиля Chery​ 35-летний мужчина, следуя по ул. Зари, возле дома 83 при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с  иномаркой под управлением 35-летней женщины.

В результате аварии 15-летний пассажир получил травмы головы, его госпитализировали.

В ходе разбирательств выяснилось, что виновник ДТП из-за транспортных средств, остановившихся в левом ряду, не увидел машину, двигающуюся по встречке.

На виновника составили протокол по ч.3 ст.12.14 КоАП РФ. Проводится проверка.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Травма#Подросток
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