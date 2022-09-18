60-летнего свердловчанина ищут уже три дня

В последний раз мужчину видели в родном поселке, но куда он пропал потом, неизвестно, сообщают поисковики. Приметы пропавшего – рост 169 см, темные глаза и волосы.
В день пропажи на Василие были надеты черные брюки, куртка защитного цвета и резиновые сапоги. Среди особых пример – сутулость. Пропавший может нуждаться в помощи медиков.
Добровольцы отмечают, что мужчина может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пропавшего, просят позвонить по тел. +7 (900) 044-02-20.