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60-летнего свердловчанина ищут уже три дня

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
Житель поселка Строгинка Свердловской области, 60-летний Василия Шестаков, пропал 15 сентября. До сих пор его ищут волонтеры и правоохранители.

В последний раз мужчину видели в родном поселке, но куда он пропал потом, неизвестно, сообщают поисковики. Приметы пропавшего – рост 169 см, темные глаза и волосы.

В день пропажи на Василие были надеты черные брюки, куртка защитного цвета и резиновые сапоги. Среди особых пример – сутулость. Пропавший может нуждаться в помощи медиков.

Добровольцы отмечают, что мужчина может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пропавшего, просят позвонить по тел. +7 (900) 044-02-20.

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