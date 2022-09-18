Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок

Электронный аукцион по определению поставщика одноразовых масок для нужд администрации Нижнего Тагила размещен 15 сентября. Заказчиком выступает казенное учреждение «Служба правовых отношений». Последний день аукциона согласно данным сайта госзакупок — 23 сентября 2022 года.
На покупку более 38 тысяч одноразовых масок из городского бюджета выделяют 90,7 тысячи рублей (2,35 рубля за одну маску). Отметим, что в процессе аукциона цена за маску может быть снижена. Это зависит от предложений продавцов — участников аукциона.
Ранее мы сообщали, что в детских учреждениях Екатеринбурга начали вводить карантинные меры из-за коронавируса.