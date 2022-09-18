Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок

На покупку более 38 тысяч одноразовых масок из городского бюджета выделяют 90,7 тысячи рублей (2,35 рубля за одну маску). Отметим, что в процессе аукциона цена за маску может быть снижена. Это зависит от предложений продавцов — участников аукциона.