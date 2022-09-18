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Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Демидовская городская больница Нижнего Тагила решила купить картофель почти на 25% дороже средней его стоимости, названной Свердловскстатом.

Такую сумму предложил поставщик ООО «Хороший продукт». 100 килограмм картофеля компания продаст за 34,16 рубля. Остальное — за 33,08 рубля. Эта стоимость почти на 25% выше, чем средняя цена, которую называл Свердооыскстат по данным цен на 5–12 сентября.

Согласно требованиям больницы, продукт должен быть неочищенным, немытым и поздним (такие характеристики указаны в требованиях).

Напомним, ранее Свердловскстат отчитался о ценах за период с 5 по 12 сентября. Выяснилось, что картофель подешевел на 8,8%. В вышеуказанный промежуток времени килограмм картофеля можно было купить в среднем за 26,21 рубля.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Больница#Картофель#Закупки
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