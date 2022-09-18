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Гаражи по улице Папанина в Нижнем Тагиле отремонтируют за 200 тысяч рублей

Сегодня, 06:27
Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядную организацию, которая займется ремонтом кровли здания по адресу ул. Папанина, 23 202К (гаражи).

Согласно сведениям с сайта госзакупок, дата подведения итогов определения поставщика – 27 сентября. Начальная цена контракта составляет 202 118 рублей.

В техническом задании указано, что при проведении работ обязательно соблюдение правил трудовой дисциплины, техники безопасности, охраны труда, противопожарных и санитарных мероприятий.

Также подрядчик должен гарантировать, что результаты работ будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, соблюдением технологии работ или функционированием, эксплуатации здания, его помещений и инженерных сетей.

Произвести ремонт кровли подрядчик обязуется в течение месяца со дня подписания договора.

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