Гаражи по улице Папанина в Нижнем Тагиле отремонтируют за 200 тысяч рублей

Согласно сведениям с сайта госзакупок, дата подведения итогов определения поставщика – 27 сентября. Начальная цена контракта составляет 202 118 рублей.
В техническом задании указано, что при проведении работ обязательно соблюдение правил трудовой дисциплины, техники безопасности, охраны труда, противопожарных и санитарных мероприятий.
Также подрядчик должен гарантировать, что результаты работ будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, соблюдением технологии работ или функционированием, эксплуатации здания, его помещений и инженерных сетей.
Произвести ремонт кровли подрядчик обязуется в течение месяца со дня подписания договора.