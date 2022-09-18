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Мэрия Нижнего Тагила купит автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила начала поиски подрядчика на покупку автомобиля стоимостью 1,4 миллиона рублей.

Максимальная стоимость транспорта не должна превышать 1,4 миллиона рублей. Согласно документации тендера, окончание приема заявок ожидается 23 сентября.

Среди характеристик машины: пять скоростных передач, запасное колесо, сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. Для администрации важно, чтобы год выпуска машины был 2022, а мощность двигателя составляла от 100 лошадиных сил и более.

Срок поставки должен составлять не более 14 дней с момента заключения контракта. Доставка до местоположения заказчика должна быть осуществлена силами поставщика. Допустимый пробег на момент передачи автомобилей не должен превышать 20 км по одометру.

Также администрация указывает, что машина должна быть новой и укомплектованной: огнетушителем, аптечкой, аварийным знаком, домкратом, баллонным ключом, запасным колесом 225/75R16 на стальном диске в штатном месте.  

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Экономика#Машина#Автомобиль#Госзакупки#Администрация#Эксклюзив
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