Мэрия Нижнего Тагила купит автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей

Среди характеристик машины: пять скоростных передач, запасное колесо, сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. Для администрации важно, чтобы год выпуска машины был 2022, а мощность двигателя составляла от 100 лошадиных сил и более.