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На капремонт трассы «Пермь — Екатеринбург» за 7,2 млрд ищут подрядчика

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Дорожникам предстоит ремонт 25-километрового участка автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург». Общая стоимость работ — 7,2 млрд рублей, средства выделяются из федерального бюджета, а сам ремонт проводится по поручению Владимира Путина.

Капремонт должны завершить до конца 2024 года. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Торги пройдут двумя лотами. В одном контракт заключается непосредственно на ремонт дорожного полотна, второй лот содержит дорожную инфраструктуру — разметку, ограждения, освещение трассы.

Заказчиком капитального ремонта автодороги выступает федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог „Урал“ федерального дорожного агентства». Исполнитель работ определится после 5 октября 2022 года.

Согласно конкурсной документации, число полос движения автотранспорта увеличится до четырех. Расчетная скорость движения составляет 100 км/ч, а интенсивность движения более 30 тыс. автомобилей в сутки.

В контракте на капремонт будут закреплены гарантийные обязательства дорожников. Так, по нижнему слою покрытия трассы гарантия составляет пять лет, а по верхнему — 4 года. На дорожные знаки устанавливается десятилетняя гарантия, на барьерное ограждение и светофор — 5 лет.

Ремонтируемый участок трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» входит в состав скоростного автобана «Казань — Екатеринбург». Общая протяженность участка автодороги по территории Свердловской области — 139 километров. Все работы дорожники региона завершат до конца 2024 года.

Проект участка скоростной автодороги М-12 «Казань-Екатеринбург» ведется по поручению президента страны Владимира Путина. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1600 километров.

#Екатеринбург#Экономика#Транспорт#Дорога#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Пермь#Казань#Владимир Путин
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