На капремонт трассы «Пермь — Екатеринбург» за 7,2 млрд ищут подрядчика

В контракте на капремонт будут закреплены гарантийные обязательства дорожников. Так, по нижнему слою покрытия трассы гарантия составляет пять лет, а по верхнему — 4 года. На дорожные знаки устанавливается десятилетняя гарантия, на барьерное ограждение и светофор — 5 лет.