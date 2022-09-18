На капремонт трассы «Пермь — Екатеринбург» за 7,2 млрд ищут подрядчика

Капремонт должны завершить до конца 2024 года. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.
Торги пройдут двумя лотами. В одном контракт заключается непосредственно на ремонт дорожного полотна, второй лот содержит дорожную инфраструктуру — разметку, ограждения, освещение трассы.
Заказчиком капитального ремонта автодороги выступает федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог „Урал“ федерального дорожного агентства». Исполнитель работ определится после 5 октября 2022 года.
Согласно конкурсной документации, число полос движения автотранспорта увеличится до четырех. Расчетная скорость движения составляет 100 км/ч, а интенсивность движения более 30 тыс. автомобилей в сутки.
В контракте на капремонт будут закреплены гарантийные обязательства дорожников. Так, по нижнему слою покрытия трассы гарантия составляет пять лет, а по верхнему — 4 года. На дорожные знаки устанавливается десятилетняя гарантия, на барьерное ограждение и светофор — 5 лет.
Ремонтируемый участок трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» входит в состав скоростного автобана «Казань — Екатеринбург». Общая протяженность участка автодороги по территории Свердловской области — 139 километров. Все работы дорожники региона завершат до конца 2024 года.
Проект участка скоростной автодороги М-12 «Казань-Екатеринбург» ведется по поручению президента страны Владимира Путина. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1600 километров.