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Названа дата закрытия магазина H&M в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:29
Фото: TagilCity.ru
Магазин бренда H&M закроется в Нижнем Тагиле 30 ноября.
Фото: TagilCity.ru

Тагильский бутик уходящей с российского рынка иностранной фирмы закроется в конце осени, 30 ноября. До этого числа хозяева бренда планируют распродать остатки товаров.  Объявление об этом повесили сотрудники бутика в самом магазине в Нижнем Тагиле.

В объявлении сказано, что после 30 ноября все товары, которые не подошли покупателям, также, как и прежде, можно будет вернуть в 14-дневный срок. Сделать этом можно будет в СДЕКе.

О точной дате закрытия стало известно после того, как сотрудники бутика 6 сентября получили письма о последнем дне их работы. Известно, что часть торговых точек закроется раньше, если сумеет оперативнее продать всю одежду и обувь.

Напомним, что за месяц до окончания работы в РФ со всеми сотрудниками бренда обещали подписать расторжения трудовых договоров. Полки бутиков с момента их открытия на распродажу уже значительно опустели.

Магазины H&M закроются в России 30 ноября
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Бутик#Закрытие#Распродажа#Уход с рынка
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