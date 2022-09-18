Названа дата закрытия магазина H&M в Нижнем Тагиле

Тагильский бутик уходящей с российского рынка иностранной фирмы закроется в конце осени, 30 ноября. До этого числа хозяева бренда планируют распродать остатки товаров. Объявление об этом повесили сотрудники бутика в самом магазине в Нижнем Тагиле.
В объявлении сказано, что после 30 ноября все товары, которые не подошли покупателям, также, как и прежде, можно будет вернуть в 14-дневный срок. Сделать этом можно будет в СДЕКе.
О точной дате закрытия стало известно после того, как сотрудники бутика 6 сентября получили письма о последнем дне их работы. Известно, что часть торговых точек закроется раньше, если сумеет оперативнее продать всю одежду и обувь.
Напомним, что за месяц до окончания работы в РФ со всеми сотрудниками бренда обещали подписать расторжения трудовых договоров. Полки бутиков с момента их открытия на распродажу уже значительно опустели.