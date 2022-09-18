Названа средняя зарплата на НТМК, H&M в Тагиле закрывается, а полиция чинит крышу

Демидовская больница Нижнего Тагила решила закупить 54 тысячи килограмм картофеля по цене на 25% выше рыночной. Свердловскстат заявлял, что килограмм овоща стоил с 5 по 12 сентября в районе 26 рублей.
Тагильчане, сотрудники АО «ЕВРАЗ НТМК», в среднем ежемесячно получали 60,6 тысячи рублей, по данным на 1 января 2021 года. Всего на комбинате трудятся 13,5 тысячи человек.
За неделю с 12 по 16 сентября в Нижнем Тагиле зарегистрирован 451 случай заболевания. Уровень заболеваемости остался на уровне прошлой недели.
Полиция Нижнего Тагила планирует отремонтировать крышу здания на улице Красная, 10 за почти 1,4 миллиона рублей. Исполнителем выбран ИП Бабичев Егор Юрьевич. Подрядчик имеет лицензию на выполнение кровельных и других работ. Известно, что у него есть 69 исполнительных производства. Большинство из них штрафы ГИБДД.
В магазине H&M назвали дату закрытия магазина. Оно состоится 30 сентября. До этого момента планируется распродать остатки товаров. Не подошедшие товары покупатели смогут вернуть в течение двух недель через СДЭК.