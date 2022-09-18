Названа средняя зарплата на НТМК, H&M в Тагиле закрывается, а полиция чинит крышу

Полиция Нижнего Тагила планирует отремонтировать крышу здания на улице Красная, 10 за почти 1,4 миллиона рублей. Исполнителем выбран ИП Бабичев Егор Юрьевич. Подрядчик имеет лицензию на выполнение кровельных и других работ. Известно, что у него есть 69 исполнительных производства. Большинство из них штрафы ГИБДД.