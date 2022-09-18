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Названа средняя зарплата на НТМК, H&M в Тагиле закрывается, а полиция чинит крышу

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Тагильская больница решила закурить картофель по цене выше средней, на НТМК озвучили среднюю зарплату, а H&M дату закрытия. Об этих и других событиях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Демидовская больница Нижнего Тагила решила закупить 54 тысячи килограмм картофеля по цене на 25% выше рыночной. Свердловскстат заявлял, что килограмм овоща стоил с 5 по 12 сентября в районе 26 рублей.

Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней
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Тагильчане, сотрудники АО «ЕВРАЗ НТМК», в среднем ежемесячно получали 60,6 тысячи рублей, по данным на 1 января 2021 года. Всего на комбинате трудятся 13,5 тысячи человек.

О средней зарплате в 60,6 тысячи заявили на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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За неделю с 12 по 16 сентября в Нижнем Тагиле зарегистрирован 451 случай заболевания. Уровень заболеваемости остался на уровне прошлой недели. 

451 случай COVID-19 зафиксирован в за рабочую неделю в Нижнем Тагиле
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Полиция Нижнего Тагила планирует отремонтировать крышу здания на улице Красная, 10 за почти 1,4 миллиона рублей. Исполнителем выбран ИП Бабичев Егор Юрьевич. Подрядчик имеет лицензию на выполнение кровельных и других работ. Известно, что у него есть 69 исполнительных производства. Большинство из них штрафы ГИБДД.

Полиция Нижнего Тагила потратит 1,4 миллиона рублей на крышу
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В магазине H&M назвали дату закрытия магазина. Оно состоится 30 сентября. До этого момента планируется распродать остатки товаров. Не подошедшие товары покупатели смогут вернуть в течение двух недель через СДЭК.

Названа дата закрытия магазина H&M в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
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