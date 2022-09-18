Полиция Нижнего Тагила потратит 1,4 миллиона рублей на крышу

Заказчиком выступает Управление министерства Внутренних дел «Нижнетагильское». Согласно карточке на сайте госзакупок, работы подрядчик обязуется выполнить по адресу: улица Красная, 10. Определение поставщика услуг уже завершено. Исполнителем выбран ИП Бабичев Егор Юрьевич.
Известно, что от подрядчика требуется выполнение работ по капитальному ремонту кровли объектов МУ МВД России «Нижнетагильское». Условия по контракту исполнитель должен выполнить в срок до 30 ноября. От подрядчика требуется предоставление гарантии качества.
Известно, что у подрядчика есть лицензия на строительство жилых и нежилых строений, производство электромонтажных и штукатурных работ, производство малярных и стекольных работ, а также он занимается и другими видами деятельности.
В отношении ИП заершено 69 производств на сумму 49,7 тысячи рублей. Большая часть из них - штрафы ГИБДД.