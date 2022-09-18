Полиция устроила облаву на посетителей скандального бара в Екатеринбурге

На каждого третьего правоохранители составили протокол об административном нарушении. Об этом говорится на сайте главка МВД области.
Всего в рейде участвовали 22 полицейских. Силовики проверяли соблюдение администрацией заведения правил оборота алкогольной и табачной продукции, факты нахождения в ночном заведении несовершеннолетних.
Полицейские также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство и лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений.
По итогам рейда «Улица-бар» было выявлено 26 нарушений, 15 из которых — за употребление алкоголя в запрещенном месте. Ранее жители близлежащих домов жаловались на шум и нарушение общественного порядка посетителями бара.