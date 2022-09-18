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Полиция устроила облаву на посетителей скандального бара в Екатеринбурге

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI
Ночной рейд полиции застал врасплох посетителей скандального бара «Че почем». В ходе профилактического мероприятия в баре по ул. Ленина 49, Екатеринбурга были проверены 72 человека.

На каждого третьего правоохранители составили протокол об административном нарушении. Об этом говорится на сайте главка МВД области. 

Всего в рейде участвовали 22 полицейских. Силовики проверяли соблюдение администрацией заведения правил оборота алкогольной и табачной продукции, факты нахождения в ночном заведении несовершеннолетних.

Полицейские также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство и лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений. 

По итогам рейда «Улица-бар» было выявлено 26 нарушений, 15 из которых — за употребление алкоголя в запрещенном месте. Ранее жители близлежащих домов жаловались на шум и нарушение общественного порядка посетителями бара.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Рейд#Полиция#Штраф#Бар
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