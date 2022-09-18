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Пропавшего жителя Среднеуральска не могут найти больше двух недель

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI
Еремян Ярослав Валерьевич из Среднеуральска пропал второго сентября нынешнего года. О его жизни и судьбе нет известий на протяжении 16 дней.

Из данных ориентировки, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в Свердловской области, следует, что 29-летний среднеуралец имеет рост в 1 метр 70 сантиметров, карие глаза и чёрные волосы, а также худощавое телосложение. Неизвестно, во что именно был одет Ярослав в день своей пропажи.

Волонтёры пишут о том, что в поисках пропавшего мужчины может понадобиться помощь добровольческих отрядов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Еремян Ярослава, просят сообщить данные информационному организатору Наталье (позывной — Пыжка) по номеру 89022749500.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
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