Пропавшего жителя Среднеуральска не могут найти больше двух недель

Из данных ориентировки, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в Свердловской области, следует, что 29-летний среднеуралец имеет рост в 1 метр 70 сантиметров, карие глаза и чёрные волосы, а также худощавое телосложение. Неизвестно, во что именно был одет Ярослав в день своей пропажи.
Волонтёры пишут о том, что в поисках пропавшего мужчины может понадобиться помощь добровольческих отрядов.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Еремян Ярослава, просят сообщить данные информационному организатору Наталье (позывной — Пыжка) по номеру 89022749500.