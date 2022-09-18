Пропавшего жителя Среднеуральска не могут найти больше двух недель

Из данных ориентировки, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в Свердловской области, следует, что 29-летний среднеуралец имеет рост в 1 метр 70 сантиметров, карие глаза и чёрные волосы, а также худощавое телосложение. Неизвестно, во что именно был одет Ярослав в день своей пропажи.