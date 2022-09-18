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Разделать топором живого лося после ДТП пытался водитель под Первоуральском

Сегодня, 14:50
Мужчина с топором пытался разделать живого лося на трассе под Первоуральском. Перед этим животное неожиданно выбежало на дорогу и попало под колёса автомобиля. Авария случилась вечером 17 сентября.

На место ДТП приехал автомобиль ВАЗ-2104, из которого вышел молодой человек, рассказывают очевидцы. Мужчина вышел к еще живому животному и начал наносить удары топором. Это зафиксировала камера близстоящего автомобиля, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск».

Полиция ищет любителя лосиного мяса.

К ответственности может быть привлечен и водитель автомобиля, сбившего животное. Приказом Минприроды РФ № 948 за сбитого на автодороге лося штраф составляет 80 тысяч рублей, сообщили в ОМВД Первоуральска.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Природа#Новости УрФО#Первоуральск#Лось#Животное#Нападение#Водитель
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