Разделать топором живого лося после ДТП пытался водитель под Первоуральском

На место ДТП приехал автомобиль ВАЗ-2104, из которого вышел молодой человек, рассказывают очевидцы. Мужчина вышел к еще живому животному и начал наносить удары топором. Это зафиксировала камера близстоящего автомобиля, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск».
Полиция ищет любителя лосиного мяса.
К ответственности может быть привлечен и водитель автомобиля, сбившего животное. Приказом Минприроды РФ № 948 за сбитого на автодороге лося штраф составляет 80 тысяч рублей, сообщили в ОМВД Первоуральска.