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Уральский самолет совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
Треснувшее стекло салона стало причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний».

Летное судно следовало по маршруту «Благовещенск – Екатеринбург», но было вынуждено приземлиться раньше положенного времени. ЧП произошло 16 сентября. Самолет сел спустя 11 минут после взлета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Avianincident».

Сперва командир лайнера отчитался диспетчерам о том, что в судне лопнуло стекло. Далее было принято решение, что нужно вернуться обратно в аэропорт.

Ранее в Екатеринбурге в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» вынуждено приземлился самолет компании «Аэрофлот». Он должен был долететь до Иркутска, но один из пассажиров почувствовал себя нехорошо.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Самолет#Посадка#Стекло#Аэропорт#Уральские авиалинии
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