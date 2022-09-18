Уральский самолет совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла

Летное судно следовало по маршруту «Благовещенск – Екатеринбург», но было вынуждено приземлиться раньше положенного времени. ЧП произошло 16 сентября. Самолет сел спустя 11 минут после взлета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Avianincident».
Сперва командир лайнера отчитался диспетчерам о том, что в судне лопнуло стекло. Далее было принято решение, что нужно вернуться обратно в аэропорт.
Ранее в Екатеринбурге в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» вынуждено приземлился самолет компании «Аэрофлот». Он должен был долететь до Иркутска, но один из пассажиров почувствовал себя нехорошо.