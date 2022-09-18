В Нижнем Тагиле прошёл всероссийский форум для педагогов дошкольных учреждений

На мероприятии обсуждались лучшие практики работы в детсадах страны. Люди собирались для того, чтобы обменяться опытом и поговорить о насущных вопросах, образовавшихся во время процесса обучения детей-дошкольников. Встреча проходила в «Demidov plaza» на площади зала «Москва» по адресу ул. Горошникова, 11.