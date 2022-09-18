В Нижнем Тагиле прошёл всероссийский форум для педагогов дошкольных учреждений

Проведение события инициировала общественная организация, которая занимается поддержкой профессиональной среды дошкольного образования «Воспитатели России». В числе учредителей слёта оказалось и управление образования Нижнего Тагила.
Выбор города, в котором прошёл форум, был основан на «колоссальной практике Нижнего Тагила по созданию и внедрению развивающих программ по разнообразным направлениям в дошкольных образовательных учреждениях».
Старт событию дало собрание-презентация для родителей «Здоровый дошкольник». Также для гостей и участников выступили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы ФС РФ Лариса Тутова и начальник экспертного совет ВВО общественной организации «Воспитатели России» Баатр Егоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На мероприятии обсуждались лучшие практики работы в детсадах страны. Люди собирались для того, чтобы обменяться опытом и поговорить о насущных вопросах, образовавшихся во время процесса обучения детей-дошкольников. Встреча проходила в «Demidov plaza» на площади зала «Москва» по адресу ул. Горошникова, 11.