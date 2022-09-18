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В Нижнем Тагиле прошёл всероссийский форум для педагогов дошкольных учреждений

Сегодня, 13:23
Фото: Сергей Казанцев
Всероссийский форум для педагогов дошкольного образования «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Нижний Тагил» прошел с 14 по 16 сентября.

Проведение события инициировала общественная организация, которая занимается поддержкой профессиональной среды дошкольного образования «Воспитатели России». В числе учредителей слёта оказалось и управление образования Нижнего Тагила.

Выбор города, в котором прошёл форум, был основан на «колоссальной практике Нижнего Тагила по созданию и внедрению развивающих программ по разнообразным направлениям в дошкольных образовательных учреждениях».

Старт событию дало собрание-презентация для родителей «Здоровый дошкольник». Также для гостей и участников выступили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы ФС РФ Лариса Тутова и начальник экспертного совет ВВО общественной организации «Воспитатели России» Баатр Егоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На мероприятии обсуждались лучшие практики работы в детсадах страны. Люди собирались для того, чтобы обменяться опытом и поговорить о насущных вопросах, образовавшихся во время процесса обучения детей-дошкольников. Встреча проходила в «Demidov plaza» на площади зала «Москва» по адресу ул. Горошникова, 11.

Фото: Сергей Казанцев
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Дети#Дошкольное образование#Форум#Педагоги#Владислав Пинаев
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