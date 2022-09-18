В пруду Екатеринбурга нашли тело мужчины

Свидетели произошедшего сообщили, что екатеринбуржец накануне вечером снял с себя одежду и пошёл плавать. Обратно на сушу погибший уже не вышел. Также люди не знают, был ли утонувший в состоянии опьянения.
МЧС по Свердловской области подтвердили факт нахождения трупа. Его выловили и транспортировали на берег в парке УрГУПС.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по факту случившегося начата проверка Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Произведён осмотр места происшествия, проведены опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что личность екатеринбужрца установлена: это местный житель 1988 года рождения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
Ранее стало известно, что 54-летний пьяный житель Нижнего Тагила плавал на надувном матраце и утонул в водоёме деревни Нижняя Шумиха. Найти тело погибшего смогли только через несколько дней после обнаружения матраца.