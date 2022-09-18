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В пруду Екатеринбурга нашли тело мужчины

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
В городском пруду Екатеринбурга сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. Очевидцы видели, как человек раздевается и заходит в воду. О случившемся стало известно 18 сентября.

Свидетели произошедшего сообщили, что екатеринбуржец накануне вечером снял с себя одежду и пошёл плавать. Обратно на сушу погибший уже не вышел. Также люди не знают, был ли утонувший в состоянии опьянения.

МЧС по Свердловской области подтвердили факт нахождения трупа. Его выловили и транспортировали на берег в парке УрГУПС.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по факту случившегося начата проверка Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Произведён осмотр места происшествия, проведены опросы очевидцев, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что личность екатеринбужрца установлена: это местный житель 1988 года рождения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Ранее стало известно, что 54-летний пьяный житель Нижнего Тагила плавал на надувном матраце и утонул в водоёме деревни Нижняя Шумиха. Найти тело погибшего смогли только через несколько дней после обнаружения матраца.

54-летний пьяный тагильчанин плавал на матрасе в водоеме и утонул
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