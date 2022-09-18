В Свердловской области в молочной продукции обнаружили кишечную палочку

В молочной продукции во время лабораторных исследований нашли кишечную палочку. Данные дали микробиологические испытания Россельхознадзора Свердловской области, проведенные в августе нынешнего года. Четыре пробы из 128 дали положительный результат.

Лаборанты провели 522 исследования, ориентируясь на нормы Техрегламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013. В документе прописаны требования к безопасности молока, пишет ведомство. Также эксперты выявили недостаток лактобактерий в одном из исследованных йогуртов. В двух пробах «кисломолочки» оказалось чрезмерно мало молочнокислых микроорганизмов, необходимых для сбраживания углеводов. Пробы Россельхознадзору отправляли сами компании в целях прохождения производственного контроля. По результатам проверки производителям продуктов из молока предстоит устранить нарушения, допущенные в технологическом процессе. Читайте также: Оливье с кишечной палочкой найдено в сетевом магазине уральским Россельхознадзором