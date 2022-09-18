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В Свердловской области выпал первый снег

Сегодня, 12:20
Фото: Евгений Кудымов
Пока некоторые районы Свердловской области радуются теплу, которое пришло с бабьим летом, на севере области уже выпал снег. Осадки сфотографировали на горе Конжаковский камень под Карпинском.

Снимок заснеженных гор сделал Евгений Кудымов. О факте появления первого снега сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В комментариях к фотографии люди отметили, что осадки подобного рода на Конжаке не феномен — обычно снежная пелена покрывает горы уже с 1 сентября.

В комментариях люди отметили ближайшее наступление зимы.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в ближайшие полторы недели осадков в виде снега не ожидается, а вторая и половина третьей недели месяца в регионе будут холодными.

О первом снеге в Свердловской области рассказали синоптики
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Синоптики#Снег#Горы#Фотограф#Евгений Куйвашев
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