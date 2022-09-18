В Свердловской области выпал первый снег

Снимок заснеженных гор сделал Евгений Кудымов. О факте появления первого снега сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В комментариях к фотографии люди отметили, что осадки подобного рода на Конжаке не феномен — обычно снежная пелена покрывает горы уже с 1 сентября.
В комментариях люди отметили ближайшее наступление зимы.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в ближайшие полторы недели осадков в виде снега не ожидается, а вторая и половина третьей недели месяца в регионе будут холодными.