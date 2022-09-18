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Велосипедист сбил человека на пешеходном переходе в Кушве

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения, опубликованных сегодня, видно, как мужчина на велосипеде при повороте направо сбивает человека на пешеходном переходе в Кушве.

Предположительный виновник дорожно-транспортного происшествия после столкновения встаёт, а пострадавший остаётся лежать на земле. Позже некоторые прохожие подходят к упавшим.

Также на кадрах видно, что мужчина поворачивал направо тогда, когда на его полосе движения горел запрещающий сигнал светофора. Видеозапись с уличной камеры опубликована в сообществе «Русские Дороги».

Ранее в Екатеринбурге женщина пожаловалась на велосипедиста, который сбил её ребёнка и толкнул очевидицу, из-за чего та упала. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Екатеринбурженка пожаловалась на сбившего ее сына велосипедиста
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#Анна Варнакина#Велосипед#ДТП#Происшествия#Кушва#Сбил#Пешеходный переход#Эксклюзив
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