Велосипедист сбил человека на пешеходном переходе в Кушве

Предположительный виновник дорожно-транспортного происшествия после столкновения встаёт, а пострадавший остаётся лежать на земле. Позже некоторые прохожие подходят к упавшим.
Также на кадрах видно, что мужчина поворачивал направо тогда, когда на его полосе движения горел запрещающий сигнал светофора. Видеозапись с уличной камеры опубликована в сообществе «Русские Дороги».
Ранее в Екатеринбурге женщина пожаловалась на велосипедиста, который сбил её ребёнка и толкнул очевидицу, из-за чего та упала. Пострадавшая написала заявление в полицию.