Водитель на авто каршеринга сбил инвалида-колясочника в Екатеринбурге

ЧП случилось на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в вечернее время 17 сентября. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на источник в ГИБДД по Екатеринбургу.
Авария произошла около дома на ул. Свердлова, 11. Пешехода с места аварии увезли на машине реанимации, на дороге остались его разбросанные вещи.
Напомним, ранее полиция Каменска-Уральского завела уголовное дело на мать юноши, погибшего в ДТП. Дело в том, что женщина обругала представителей, за что те завели дело по статье за оскорбление представителей власти.