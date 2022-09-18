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Водитель на авто каршеринга сбил инвалида-колясочника в Екатеринбурге

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге автомобилист на арендованной машине сбил инвалида-колясочника, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

ЧП случилось на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в вечернее время 17 сентября. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на источник в ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла около дома на ул. Свердлова, 11. Пешехода с места аварии увезли на машине реанимации, на дороге остались его разбросанные вещи.

Напомним, ранее полиция Каменска-Уральского завела уголовное дело на мать юноши, погибшего в ДТП. Дело в том, что женщина обругала представителей, за что те завели дело по статье за оскорбление представителей власти.

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#Елена Озерова#Происшествия#ДТП#Новости УрФО#Авария#ДТПинвалид#Каршеринг#Светофор
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