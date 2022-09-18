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Здание драмтеатра в Ирбите отремонтируют за 53,5 млн рублей

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Здание драматического театра в Ирбите будет отремонтировано за 53.5 млн рублей. Работы пройдут в три этапа и закончатся в 2024 году, следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.

Первоначальная цена ремонта составляла 56,4 миллиона рублей. На торгах исполнитель предложил цену ниже. В итоговом протоколе стоимость ремонтных работ составляет 53,5 миллиона. Договор на исполнение работ заключен 16 сентября 2022 года. Деньги на ремонт выделяются из регионального бюджета. Исполнитель в итоговом протоколе не указан.

Проект реконструкции исторического здания театра разработан специалистами Санкт-Петербурга. На втором этапе будут отремонтированы фасад здания театра, внутренние сети, укреплен фундамент. Внутри здания реставрации подлежат элементы лепнины и балконы. Также там появятся новое освещение и газовое отопление.

На первом этапе до конца 2022 года строители освоят 17,8 миллиона рублей. Аналогичные суммы на ремонт запланированы на 2023 и 2024 годы.

Объект культурного наследия регионального значения: «Здание драматического театра им. А. Н. Островского» капитально ремонтировали в 1953 году. С 1983 по 1993 год центр Мельпомены Ирбита ремонтировался незначительно.

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#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Новости УрФО#Ирбит#Капитальный ремонт#Строительство
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