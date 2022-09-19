Бывший срочник с Урала стал инвалидом после избиения в армии

По словам бабушки, молодой человек прослужил меньше месяца и не успел принять присягу. В один из дней Александр отправился в туалет без разрешения, за что, по словам бабушки, был избит. В результате он получил травму спины, но пойти в суд с иском не решился. Бабушка отмечает, что ее внуку была проведена операция в Москве и после нее он мог ходить. Однако в 2019 году болезнь начала прогрессировать.