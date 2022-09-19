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Бывший срочник с Урала стал инвалидом после избиения в армии

Сегодня, 15:42
Фото: 1MI
После избиения в армии в 2019 году бывший солдат срочной службы Александр из поселка Белоярский Свердловской области прикован к постели. На данный момент молодому человеку 25 лет и его заболевание прогрессирует.

У молодого человека парализованы правая рука и нога, пишет Ура.ру со ссылкой на бабушку пострадавшего. Она рассказала, что внуку 18 лет исполнилось в 2015 году. В ноябре того же года он был отправлен на срочную службу в Хабаровск.

По словам бабушки, молодой человек прослужил меньше месяца и не успел принять присягу. В один из дней Александр отправился в туалет без разрешения, за что, по словам бабушки, был избит. В результате он получил травму спины, но пойти в суд с иском не решился. Бабушка отмечает, что ее внуку была проведена операция в Москве и после нее он мог ходить. Однако в 2019 году болезнь начала прогрессировать.

На данный момент, утверждает женщина, молодой человек не может ходить и сидеть. Ему помогают волонтеры и сотрудники социального центра. Ухаживает за мужчиной сама бабушка.

Недавно, рассказывает женщина, внука осмотрели московские врачи. Они сообщили, что могут сделать аппарат для реабилитации, чтобы молодой человек мог стоят. Стоимость его составляет более 260 тысяч рублей. У семьи таких средств нет, поэтому был организован сбор средств.
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Инвалидность
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