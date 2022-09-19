Бывший срочник с Урала стал инвалидом после избиения в армии

У молодого человека парализованы правая рука и нога, пишет Ура.ру со ссылкой на бабушку пострадавшего. Она рассказала, что внуку 18 лет исполнилось в 2015 году. В ноябре того же года он был отправлен на срочную службу в Хабаровск.
По словам бабушки, молодой человек прослужил меньше месяца и не успел принять присягу. В один из дней Александр отправился в туалет без разрешения, за что, по словам бабушки, был избит. В результате он получил травму спины, но пойти в суд с иском не решился. Бабушка отмечает, что ее внуку была проведена операция в Москве и после нее он мог ходить. Однако в 2019 году болезнь начала прогрессировать.
На данный момент, утверждает женщина, молодой человек не может ходить и сидеть. Ему помогают волонтеры и сотрудники социального центра. Ухаживает за мужчиной сама бабушка.