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Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Сегодня, 08:39
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Сегодня, 19 сентября, состоялась инаугурация избранного главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Полномочиями главы региона народного избранника наделила председатель Избирательной комиссии области Елена Клименко.

В торжественной церемонии участвовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, почётные граждане региона, представители религиозных организаций, главы администрации муниципалитетов, общественники и журналисты. При всех присутствующих Евгений Куйвашев принёс присягу, в которой поклялся верно служить народу. Губернатора области поздравил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Только что я дал клятву губернатора Свердловской области и официально вступил в должность. Я хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку. Я чувствую свою ответственность перед вами, перед уральцами. Я обещаю — я вас не подведу, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Значок губернатора избранник получил из рук председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной. Мероприятие проводилось в прямом эфире. Евгений Куйвашев обратился к избирателям со словами благодарности за поддержку, которую он получил во время единого дня голосования. Напомним. что Евгений Куйвашев по результатам подсчетов голосов от 11 сентября 2022 года стал лидером — за него отдали голос 65,78% избирателей.

У нас грандиозные планы на будущее. Студенческий проект «Кампус», логистический хаб «Сухой порт», медицинская программа, программы поддержки пенсионеров и молодых семей, программы по развитию сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры — все эти проекты обязательно будут реализованы в самое ближайшее время, — сообщил Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области
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