Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Значок губернатора избранник получил из рук председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной. Мероприятие проводилось в прямом эфире. Евгений Куйвашев обратился к избирателям со словами благодарности за поддержку, которую он получил во время единого дня голосования. Напомним. что Евгений Куйвашев по результатам подсчетов голосов от 11 сентября 2022 года стал лидером — за него отдали голос 65,78% избирателей.