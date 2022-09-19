Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

В торжественной церемонии участвовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, почётные граждане региона, представители религиозных организаций, главы администрации муниципалитетов, общественники и журналисты. При всех присутствующих Евгений Куйвашев принёс присягу, в которой поклялся верно служить народу. Губернатора области поздравил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
Только что я дал клятву губернатора Свердловской области и официально вступил в должность. Я хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку. Я чувствую свою ответственность перед вами, перед уральцами. Я обещаю — я вас не подведу, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Значок губернатора избранник получил из рук председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной. Мероприятие проводилось в прямом эфире. Евгений Куйвашев обратился к избирателям со словами благодарности за поддержку, которую он получил во время единого дня голосования. Напомним. что Евгений Куйвашев по результатам подсчетов голосов от 11 сентября 2022 года стал лидером — за него отдали голос 65,78% избирателей.
У нас грандиозные планы на будущее. Студенческий проект «Кампус», логистический хаб «Сухой порт», медицинская программа, программы поддержки пенсионеров и молодых семей, программы по развитию сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры — все эти проекты обязательно будут реализованы в самое ближайшее время, — сообщил Евгений Куйвашев.