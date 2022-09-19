Формирование комфортной городской среды продлено в Нижнем Тагиле до 2027 года

Часть средств для благоустройства Нижнего Тагила уже распределена на ближайшие пять лет. Так, 71,4 млн рублей выделено на реконструкцию дворовых территорий в 2023 году. Из них 48,3 млн — для двора на улице Дружинина, 39 и 23 млн — для придомовой территории на улице Зари, 99.
46,9 млн будут направлены в следующем году на продолжение благоустройства нечетной стороны Ленинградского проспекта, еще 100 млн запланированы на 2024 год. 58,5 млн в 2023 году потратят на реконструкцию общественной территории на Черноисточинском шоссе у домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19. А обустройство Нижне-Выйского сквера обойдется в 99 млн.
Набережную в Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом собираются благоустраивать в 2026 году, на это выделено 57 млн.
Также в Нижнем Тагиле продолжится модернизация лифтов в многоквартирных домах. По 41 млн распределено на 2023 и 2024 годы. На капремонт здания культурного наследия на улице Ильича, 2 в ближайшие два года выделено по 71,4 млн.