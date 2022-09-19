Формирование комфортной городской среды продлено в Нижнем Тагиле до 2027 года

Часть средств для благоустройства Нижнего Тагила уже распределена на ближайшие пять лет. Так, 71,4 млн рублей выделено на реконструкцию дворовых территорий в 2023 году. Из них 48,3 млн — для двора на улице Дружинина, 39 и 23 млн — для придомовой территории на улице Зари, 99.