Грузовик сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень

Авария произошла в субботу, 17 сентября, примерно в 22:55. Сбитому потребовалась госпитализация в больницу №1 Асбеста, сообщает пресс-служба МО МВД России Заречный.
ДТП произошло на улице Ленина в поселке Белоярский. Водитель фуры DAF ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. У пострадавшего пешехода диагностированы черепно-мозговая травма, перелом носа, ребер и костей голени. Также у мужчины ушиб мозга и легкого. Сейчас он в реанимации.
Свидетелей аварии просят звонить по тел. +7 (343) 772-10-59 или +7 (904) 983-14-25.