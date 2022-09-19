Грузовик сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень

ДТП произошло на улице Ленина в поселке Белоярский. Водитель фуры DAF ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. У пострадавшего пешехода диагностированы черепно-мозговая травма, перелом носа, ребер и костей голени. Также у мужчины ушиб мозга и легкого. Сейчас он в реанимации.