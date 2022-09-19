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Грузовик сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
На 55-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень водитель фуры сбил пешехода.

Авария произошла в субботу, 17 сентября, примерно в 22:55. Сбитому потребовалась госпитализация в больницу №1 Асбеста, сообщает пресс-служба МО МВД России Заречный.

ДТП произошло на улице Ленина в поселке Белоярский. Водитель фуры DAF ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. У пострадавшего пешехода диагностированы черепно-мозговая травма, перелом носа, ребер и костей голени. Также у мужчины ушиб мозга и легкого. Сейчас он в реанимации.

Свидетелей аварии просят звонить по тел. +7 (343) 772-10-59 или +7 (904) 983-14-25.

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