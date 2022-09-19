Инспекторы ГИБДД выявили в Тагиле 77 нарушений в автобусах

В рамках рейдов «Автобус» инспекторы обращали внимание на проверку транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Всего был проверен 271 автобус, из них: 193 – те, что совершают поездки по городским маршрутам, 43 пригородных автобуса, а также междугородние маршруты и 12 транспортных средств, которые занимаются перевозками детей.
В итоге было обнаружено 77 нарушений ПДД водителями. Это наличие в транспорте неисправностей, отсутствие диагностической карты, нарушение правил перевозки и два случая вождения без прав.