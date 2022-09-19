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Инспекторы ГИБДД выявили в Тагиле 77 нарушений в автобусах

Сегодня, 09:02
Фото: МУ МВД РФ "Нижнетагильское"
Автоинспекторы провели на территории Нижнего Тагила и ГГО профилактические рейды. Они состоялись в период с 14 по 16 сентября.

В рамках рейдов «Автобус» инспекторы обращали внимание на проверку транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего был проверен 271 автобус, из них: 193 – те, что совершают поездки по городским маршрутам, 43 пригородных автобуса, а также междугородние маршруты и 12 транспортных средств, которые занимаются перевозками детей.

Фото: МУ МВД РФ "Нижнетагильское"

В итоге было обнаружено 77 нарушений ПДД водителями. Это наличие в транспорте неисправностей, отсутствие диагностической карты, нарушение правил перевозки и два случая вождения без прав.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Рейды#Автобусы#ПДД
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