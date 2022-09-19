Если ребенок учится по системе триместров или модулей, каникулы будут проходить в другое время. Данная система является сравнительно новой, при этом она набирает обороты и становится все более популярной. К плюсам такой системы относят небольшие и равномерные учебные промежутки, большое количество выходных.