Как и в других субъектах РФ, в Нижнем Тагиле и Свердловской области отсутствует единый график каникул. В каждой образовательной организации отдельно устанавливается расписание длинных выходных. Министерство просвещения дает рекомендации относительно того, когда лучше организовать отдых в 2022-23 гг. для всех регионов.
Окончательные решения руководства относительно организации каникул публикуются на главной странице учебной организации не позднее сентября. При разработке графика следует учитывать суммарную продолжительность дней отдыха без учета летних каникул, а также обратить внимание на следующие моменты:
В какие дни рекомендована организация отдыха для детей, учащихся по четвертям:
Если ребенок учится по системе триместров или модулей, каникулы будут проходить в другое время. Данная система является сравнительно новой, при этом она набирает обороты и становится все более популярной. К плюсам такой системы относят небольшие и равномерные учебные промежутки, большое количество выходных.
Рекомендации по составлению каникулярного графика в школах России для учеников, которые получают образование по модульной системе:
Чтобы получить более подробные и полные сведения относительно времени начала и завершения каникул, рекомендуется открыть официальный сайт школы Нижнего Тагила, где проходит обучение ребенок. При отсутствии расписания на сайте можно обратиться в администрацию школы или к классному руководителю учащегося.
Согласно новостным источникам, в этом году 474 школьника из Нижнего Тагила смогут бесплатно отдохнуть в период осенних каникул в санаториях Свердловской области. Отмечается, что в санатории «Руш» будут отдыхать 194 учащихся. Около 150 учеников младших классов смогут отдохнуть в санатории «Теплый ключ». Примерно 130 учеников получат возможность посетить санаторий-профилакторий «Дюжонок».
Запись на бесплатные путевки в санатории стартовала 13 сентября и будет продолжаться до 20 числа этого месяца. По информации из СМИ, в период осенних каникул свыше 20 тысяч детей запланировано отправить на отдых в загородные лагеря Свердловской области.
Среди мероприятий будут организованы увлекательные образовательные программы, а также отдых и восстановление здоровья.
Отмечается, что в текущем году для проведения кампании из бюджета региона было выделено свыше 2 млрд рублей.