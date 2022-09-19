Мужчина скончался в ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге

Что именно стало причиной кончины мужчины, неизвестно. Однако, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские уже установили личность скончавшегося. Им оказался мужчина 1966 года рождения. Он отметил, что смерть не носит криминального характера.