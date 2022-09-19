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Мужчина скончался в ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге

Сегодня, 15:31
Фото: 1MI
В торговом центре в Екатеринбурге умер мужчина. Инцидент произошел вечером 18 сентября. Ему неожиданно стало плохо.

Сотрудниками следственного отдела по Кировскому району проведен осмотр места происшествия. Также опрошены свидетели случившегося. Тело мужчины направлено на судебно-мдицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Что именно стало причиной кончины мужчины, неизвестно. Однако, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские уже установили личность скончавшегося. Им оказался мужчина 1966 года рождения. Он отметил, что смерть не носит криминального характера.

Напомним, ранее на детской площадке в Верхней Пышме был найдет труп мужчины. По словам очевидицы, во время того, как тело забирали медики, рядом играл ребенок.

Труп мужчины был найден на детской площадке в Верхней Пышме
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