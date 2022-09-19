На 50% превышен уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области

По сравнению в прошлой неделей показатели увеличились на 42,9%. Заболеваемость превысила многолетний уровень на 50,7%.
Однако среди детей лишь 57% выявленных случаев, тогда как в среднем их число составляет 72%.
Согласно исследованиям, в основном преобладают риновирусы. Также есть положительные результаты на парагрипп, коронавирус и аденовирус.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ стали Рефтинский и Асбестовкий округа, а также Богданович, Каменск-Уральский и ЗАТО Свободный, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.