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На 50% превышен уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
51,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявлено в Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября.

По сравнению в прошлой неделей показатели увеличились на 42,9%. Заболеваемость превысила многолетний уровень на 50,7%. 

Однако среди детей лишь 57% выявленных случаев, тогда как в среднем их число составляет 72%.

Согласно исследованиям, в основном преобладают риновирусы. Также есть положительные результаты на парагрипп, коронавирус и аденовирус.

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ стали Рефтинский и Асбестовкий округа, а также Богданович, Каменск-Уральский и ЗАТО Свободный, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#ОРВИ#Заболеваемость#Роспотребнадзор
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