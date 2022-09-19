На перебои в подаче отопления могут пожаловаться свердловчане

Звонить по номеру линии (8(343)376-82-61) можно будет с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Жаловаться на линию можно по вопросам нарушения закона в сфере ЖКХ на старте отопительного сезона 2022-2023.
В регионе началось включение тепла в почти четверть жилых объектов и в около 44% зданиях социальной сферы. По состоянию к 16 сентября начато теплоснабжение дано в 61 муниципальном образовании из 94-х.
Звоня на линию, следует озвучить свой адрес, телефон, название управляющей организации, а также кратко изложить, в чем возникла проблема.
Прийти и пожаловаться по этим вопросам можно и лично, по улице Московской, 21, либо написав обращение в интернет-приёмную облпрокуратуры или сайт госуслуг.
Напомним, что отопление во всей Свердловской области будет дано к 1 октября. Еще 12 сентября жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила сообщали о потеплевших батареях.