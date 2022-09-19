На перебои в подаче отопления могут пожаловаться свердловчане

Звонить по номеру линии (8(343)376-82-61) можно будет с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Жаловаться на линию можно по вопросам нарушения закона в сфере ЖКХ на старте отопительного сезона 2022-2023.