TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На перебои в подаче отопления могут пожаловаться свердловчане

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
Уральская прокуратура создала горячую линию по нарушениям в вопросах подачи отопления.

Звонить по номеру линии (8(343)376-82-61) можно будет с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Жаловаться на линию можно по вопросам нарушения закона в сфере ЖКХ на старте отопительного сезона 2022-2023. 

В регионе началось включение тепла в почти четверть жилых объектов и в около 44% зданиях социальной сферы. По состоянию к 16 сентября начато теплоснабжение дано в 61 муниципальном образовании из 94-х.

Звоня на линию, следует озвучить свой адрес, телефон, название управляющей организации, а также кратко изложить, в чем возникла проблема.

Прийти и пожаловаться по этим вопросам можно и лично, по улице Московской, 21, либо написав обращение в интернет-приёмную облпрокуратуры или сайт госуслуг.

Напомним, что отопление во всей Свердловской области будет дано к 1 октября. Еще 12 сентября жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила сообщали о потеплевших батареях.

Читайте также:
Отопление дали в Нижнем ТагилеСтала известна дата начала отопительного сезона в Свердловской области
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отопление#Батареи#Горячая линия#Прокуратура
Подпишитесь
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Сегодня, 14:16
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:33
Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок
Вчера, 17:36
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней
Вчера, 14:56