Новое правительство сформируют в Свердловской области

По решению, которое принял вновь избранный глава региона Евгений Куйвашев, члены кабинета министров продолжат свою деятельность до того момента, как сформируется и приступит к своим обязанностям новый состав.
Сегодня, 19 сентября, Куйвашев вступил в должность главы региона. А, согласно ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и Уставу Свердловской области, правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день, когда он официально вступает в должность.
Решение власти приняли после церемонии инаугурации губернатора.
Напомним, что церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире. Значок губернатора Евгений Куйвашев получил из рук председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной.