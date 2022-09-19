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Новое правительство сформируют в Свердловской области

Сегодня, 10:03

Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области 19 сентября сложило полномочия перед губернатором Евгением Куйвашевым. Однако оно продолжит действовать до появления нового состава.

По решению, которое принял вновь избранный глава региона Евгений Куйвашев, члены кабинета министров продолжат свою деятельность до того момента, как сформируется и приступит к своим обязанностям новый состав.

Сегодня, 19 сентября, Куйвашев вступил в должность главы региона. А, согласно ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и Уставу Свердловской области, правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день, когда он официально вступает в должность. 

Решение власти приняли после церемонии инаугурации губернатора. 

Напомним, что церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире. Значок губернатора Евгений Куйвашев получил из рук председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной.

Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области
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