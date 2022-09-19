Новое правительство сформируют в Свердловской области

Сегодня, 19 сентября, Куйвашев вступил в должность главы региона. А, согласно ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и Уставу Свердловской области, правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день, когда он официально вступает в должность.