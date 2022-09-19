Партию нелегального алкоголя изъяли из магазина «Продукты» на Вагонке в Нижнем Тагиле

Согласно протоколу полиции, партию алкоголя без лицензии в магазине «Продукты» на Вагонке нашли 15 июня этого года. Владелец точки не смог предоставить лицензию, подтверждающую законное попадание напитков на прилавок. За это суд оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей. Изъятая же партия контрафакта, согласно решению, будет уничтожена.