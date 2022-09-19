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Партию нелегального алкоголя изъяли из магазина «Продукты» на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Владелец торговой точки «Продукты» на ул. Ильича, 31 в Нижнем Тагиле получил штраф в 50 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя.

Согласно протоколу полиции, партию алкоголя без лицензии в магазине «Продукты» на Вагонке нашли 15 июня этого года. Владелец точки не смог предоставить лицензию, подтверждающую законное попадание напитков на прилавок. За это суд оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей. Изъятая же партия контрафакта, согласно решению, будет уничтожена.

Напомним, нелегальный алкоголь нередко изымают в торговых точках Нижнего Тагила. Так, за незаконный оборот хмельных напитков несколько раз штрафовали хозяина рюмочной на Вагонке, однако тот продолжал травить тагильчан.

Хозяин рюмочной на Вагонке продолжает травить тагильчан паленым алкоголем
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